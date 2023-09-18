МХК «Липецк» во второй раз проиграл в Саратове

Фото со страницы МХК "Кристалл" в VK.

Сегодня, 18 сентября, МХК «Липецк» провел повторный матч в регулярном чемпионате НМХЛ-2023/24 в Саратове с местным «Кристаллом». Если в первой встрече липчане худо-бедно сопротивлялись (1:2), то сегодня уже после первого периода расписались в собственном бессилии. Более того, они вспомнили про голевой потенциал лишь при счете 0:5. Но было слишком поздно. По разу хозяев огорчили Лащенов, Попадьин и Захаров. Итог – 5:3 в пользу «Кристалла».

- Сегодня мы увидели катастрофическое невыполнение задания на игру, характер вроде бы показали, но только в третьем периоде, этого оказалось недостаточно. Будем разбираться, почему этот характер не был виден с первых минут, - поделился эмоциями тренер МХК «Липецк» Игорь Шевцов.

Теперь 4 и 5 октября липецкие хоккеисты примут на своем льду глазовский «Прогресс». Начало матчей в 18:30.