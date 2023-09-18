Липецкие волейболистки вылетели из Кубка России

Фото со страницы ВК МВА в соцсетях.

В Москве состоялись матчи предварительного раунда Кубка России по волейболу среди женских команд в группе «Г». Наш «Липецк» проиграл владимирскому «Мурому» (1:3), «Минчанке» (0:3) и в ничего не значащем матче одолел местный МВА (3:1), завершив выступление в турнире.

Но уже 20 сентября липецкие волейболистки стартуют в высшей лиге «А». Матчи первого тура наши девушки проведут в Екатеринбурге, где дважды сыграют с местной «Уралочкой» (20-го и 22-го) и башкирской «Уфимочкой» (21-го и 23-го). Матчи второго тура «Липецк» сыграют с 11 по 14 октября в Анапе, где по два раза встретятся с МВА (11-го и 13-го) и дублем калининградского «Локомотива» (12-го и 14-го).