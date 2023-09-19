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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:41

Четыре сарая сгорели на 100 квадратах в Завальном Липецкой области

Два расчета МЧС и два добровольца тушили большой пожар в селе под Липецком
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области сгорели четыре надворные постройки

В Липецкой области сгорели четыре надворные постройки

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший понедельник, 18 сентября, в селе Завальное Усманского района вспыхнули четыре деревянных сарая. ЧП случилось на улице 50 лет Октября. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

В диспетчерскую позвонили около восьми часов вечера. На место происшествия выехали два расчета МЧС. Также с огнем помогали бороться два добровольца. Четыре надворных постройки полностью сгорели, две соседних – удалось спасти. К счастью, никто не пострадал.

Пожар случился около восьми часов вечера

Пожар случился около восьми часов вечера

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью этого вторника, 19 сентября, пожар произошел в Елецком районе. В деревне Колосовка загорелось заброшенное здание площадью в 1000 квадратов. Спасателей вызвали в 02:15.

Пламя тушил один расчет МЧС. Огонь разрушил крышу на 300 квадратах. Пострадавших нет.