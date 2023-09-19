Безработный рецидивист вырастил почти 3,5 кг конопли и марихуаны под Липецком

Двум жителям Липецкой области грозит до 10 лет колонии за хранение наркотиков Фото: принтскрин видео.

37-летний житель Усманского района Липецкой области выращивал наркосодержащее растение. Безработный мужчина хранил кусты в каждой комнате частного дома. Кстати, ранее липчанина уже судили за наркотики.

В этот раз во время осмотра полицейские нашли около 3,5 килограммов запрещенного вещества – 1,2 кг конопли и 2,2 кг марихуаны. Рецидивиста задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Еще одного любителя «травы» поймали в Хлевенском районе. 27-летний парень прятал наркотик в сарае, на чердаке и в поясной сумке. Правоохранители забрали 521,5 грамм марихуаны и 485,9 грамм конопли.

Стражи порядка завели уголовные дела по части 2 статьи 228 УК «Незаконное хранение наркотических средств». Обоим нарушителям грозит до десяти лет колонии.