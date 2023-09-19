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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 7:12

Безработный рецидивист вырастил почти 3,5 кг конопли и марихуаны под Липецком

37-летнему жителю Липецкой области грозит до 10 лет за хранение наркотиков
Алина ПАЛАГИНА
Двум жителям Липецкой области грозит до 10 лет колонии за хранение наркотиков

Двум жителям Липецкой области грозит до 10 лет колонии за хранение наркотиков

Фото: принтскрин видео.

37-летний житель Усманского района Липецкой области выращивал наркосодержащее растение. Безработный мужчина хранил кусты в каждой комнате частного дома. Кстати, ранее липчанина уже судили за наркотики.

В этот раз во время осмотра полицейские нашли около 3,5 килограммов запрещенного вещества – 1,2 кг конопли и 2,2 кг марихуаны. Рецидивиста задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Еще одного любителя «травы» поймали в Хлевенском районе. 27-летний парень прятал наркотик в сарае, на чердаке и в поясной сумке. Правоохранители забрали 521,5 грамм марихуаны и 485,9 грамм конопли.

Стражи порядка завели уголовные дела по части 2 статьи 228 УК «Незаконное хранение наркотических средств». Обоим нарушителям грозит до десяти лет колонии.