Экс-главу села под Липецком обвиняют в мошенничестве с грантом на 5,4 миллиона

В Липецкой области будут судить бывшего главу села Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стражи порядка завершили расследование уголовного дела бывшего сельского главы в Липецком районе. Экс-руководителя обвиняют в мошенничестве, попытке крупной взятки и других денежных аферах.

По данным регионального СУ СКР, липчанин, будучи главой села, создал потребительский кооператив, формальным владельцев которого была его бывшая подчиненная. А в 2019 году мужчина получил из областного бюджета грант на 5,4 миллиона рублей. Деньги должны были пойти на оплату якобы купленного модульного цеха для убоя и переработки крупного скота.

Руководитель поселения отправил поддельные документы в управление сельского хозяйства. В фальшивом отчете говорилось, что средства гранта потратили на укрепление материально-технической базы кооператива.

В действительности же номинальная начальница предприятия перевела электронные деньги главе. Мужчина потратил бюджетные средства на личные нужды. В афере участвовала также бизнесвумен – бенефициар коммерческой организации, которая якобы поставила оборудование. Предпринимательница ушла от следствия. Женщина находится в федеральном розыске.

На формальную руководительницу кооператива завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК и части 1 статьи 187 УК. Липчанке вменяют передачу в ЕГРЮЛ данных о подставном лице и приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Однако на этом нарушения главы не закончились. В 2021 году в отношении мужчины проводили доследственную проверку. Тогда липчанин заключил с частной фирмой поддельные договоры на уборку снега.

Руководитель поселения попытался избежать наказания и предложил взятку полицейскому. Правоохранителю пообещали земельный участок стоимостью в 200 тысяч рублей, если тот «закроет глаза» на незаконные действия. Страж порядка отказался и сообщил о попытке подкупа.

Так уголовное дело теперь уже бывшего главы достигло 26 томов. Следователи собрали доказательства, опросили более 250 свидетелей, провели более 10 экспертиз. Дело направили прокурору, а зачем передадут в суд.