Четыре человека получили травмы в ДТП с «Ауди-А6» и ВАЗом под Липецком

В Липецкой области в аварии пострадали два пассажира и два водителя Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 18 сентября, в Грязинском районе Липецкой области в аварии пострадали четыре человека. По предварительным данным, на трассе Грязи-Коробовка 62-летний мужчина на ВАЗе-2104 не уступил дорогу «Ауди-А6». Машины столкнулись. За рулем иномарки ехал 40-летний автомобилист.

Травмы получили оба водителя и два пассажира «Ауди» – 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водитель иномарки врезался в скутер Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В этот же день ДТП случилось в Липецке. На улице Ферросплавная 56-летний горожанин на «Тойоте Рав» столкнулся со скутером «Мотоленд». Двухколесным транспортом управлял 19-летний парень. Байкера госпитализировали.

Предварительно, в столкновении виноват водитель иномарки – мужчина нарушил очередность проезда. Однако полицейским еще предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.