В Липецке на мать завели уголовное дело из-за смерти годовалой дочери в ванне

В Липецке мать подозревают в причинении смерти по неосторожности годовалой дочери Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 21-летнюю мать подозревают в причинении смерти по неосторожности. На горожанку завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК. По данным регионального СУ СКР, девушка наполнила водой ванну и посадила годовалых двойняшек купаться.

Женщина занималась домашними делами и оставила детей без присмотра. Спустя время мама вернулась и обнаружила одну из дочерей мертвой. Липчанка вызвала «скорую помощь».

Предварительное судебно-медицинское исследование показало, что малышка умерла из-за утопления в воде. Вторую девочку забрали в больницу. Врачи наблюдают за состоянием ребенка.

– Проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе ведомства.