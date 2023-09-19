Трубы отопления заменили в 90% домов по плану 2023 года в Липецкой области

В Липецкой области продолжают готовиться к отопительному сезону Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Фонд капитального ремонта Липецкой области готовится к отопительному сезону. В 2023 году трубы и батареи заменят в 52 домах региона. В шести многоэтажках работы перенесут на более поздний период, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В оставшихся постройках обновили практически все теплосети. Капремонт теплоснабжения провели в 90% домов по плану текущего года.

Специалисты поменяли коммуникации на чердаках, в подвалах, подъездах и квартирах. У жильцов установили биметаллические радиаторы, которые обладают высокой теплоотдачей.

В подъездах поставили чугунные батареи – по нормам пожарной безопасности. В подвалах оборудование изолировали, чтобы уменьшить потерю тепла.

– Важно, чтобы наступление холодов жители Липецкой области встретили в теплых квартирах, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Обновленные сети теплоснабжения — часть нашей работы в этом направлении.