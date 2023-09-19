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НовостиОбщество19 сентября 2023 11:14

410-летие «Сокола» отметят мастер-классами и концертом в Липецке 22 сентября

Праздник пройдет на стадионе спортивного комплекса «Сокол»
Алина ПАЛАГИНА
В пятницу "Сокол" отметит 410-летие

В пятницу "Сокол" отметит 410-летие

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 22 сентября, в Липецке отметят сразу два праздника. Району «Сокол» исполняется 410 лет. Также горожан ждут развлечения в честь 70-летней годовщины спортивного комплекса «Сокол».

Программу проведут на главном стадионе спорткомплекса на Ушинского, 5. Мероприятие начнется в 17:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Гости смогут поучаствовать в семейных соревнованиях и мастер-классе по тэг-регби. Также здесь состоится торжественное награждение сотрудников центра, а после стартует творческая программа.

Праздник в Липецке

Праздник в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В 18:30 для юных липчан устроят шоу мыльных пузырей и детские интерактивы. Малышей займут игровой программой.

В 19:00 яркий концерт подарят коллективы Дворца культуры «Сокол» и другие местные артисты. На сцену также выйдут молодые исполнители резиденции «АРТ-Завод». В течение всего вечера на площадке будут работать интерактивы, фотозоны и выставки.