Дороги на трех улицах района Опытной станции отремонтировали в Липецке

В Липецке преображают район Опытной станции Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке преображают район Опытной станции. Так, специалисты отремонтировали дороги на трех улицах. Два километра асфальта заменили на Ясной, Пришвина и участке Новой. Вскоре приступят к работам на Ягодной.

Также подрядчик обновил освещение на улицах Пришвина, Ясная, Утренняя и Лучистая. Здесь появилось 75 новых светодиодных светильников, сообщили в пресс-службе мэрии. В 2024 году планируют восстановить проезды на Просторной, Раздольной, Лучистой и оставшийся участок на Новой.

Затем в 2025-2027 годах ремонт ждет переулок Беговой, улицы Утренняя, Отрадная, Совхозная, Новотепличная и Одесская. Современные светильники поставят на Ягодной, Совхозной, Отрадной и основной дороге садоводческого товарищества «Металлург-4».