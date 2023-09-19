В Липецкой области обитают почти 52 тысячи диких уток и птиц

Больше всего в Липецкой области особей утки кряквы Фото: архив "КП"

В июле 2023 года в акваториях Липецкой области подсчитывали количество водоплавающей дичи. На данный момент в регионе обитают почти 52 тысячи диких уток и птиц. Так, специалисты насчитали 25 969 особей утки кряквы, лысухи – 12 904; чирка – 9 910; нырка – 1 914 и прочих речных уток – 1 124 особей.

Также в регионе живут крохали, чомги, свиязи, гоголи и широконоски. Численность в летний период показала стабильные результаты, сообщили в пресс-службе областного управления Охотнадзора.

Всего в Липецкой области находятся 106 рек длиной более десяти километров, 63 речки менее десяти километров и 144 притока. Самыми крупными реками считаются Дон с притоками Красивая Меча, Быстрая Сосна, а также Воронеж с притоками Становая Ряса и Матыра. Кстати, почти все реки, кроме Рановы, относятся к бассейну Дона.

Также в регионе располагаются более семи тысяч озер и прудов. Водоемы лежат неравномерно. Одними из самых крупных можно называть Богородицкое, Большое Стабное, Малое Стабное, Спасское, Паневик, Андреевское, Лоза и Бобрыть.