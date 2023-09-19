Две липецких компании оштрафовали на 500 тыс за взятку ради «накрутки» счетчиков

В Липецке компании подкупили ведущего инженера ресурсоснабжающей организации Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке мировой суд признал две компании виновными во взятках от имени юридического лица – часть 1 статьи 19.28 КоАП. Фирмы занимаются электромонтажными работами, а также торгуют электротехническим оборудованием и материалами. Предприятия заплатили сотруднику ресурсоснабжающей компании за «накрутку» счетчиков.

Сперва коммерческий директор одной из компаний передал ведущему инженеру 189 тысяч рублей. Специалиста подговорили вмешаться в работу прибора учета, чтобы фирма не вышла за рамки норматива по оплате электроэнергии.

Затем работника подкупили еще раз в интересах второго предприятия. За аналогичную сумму инженер «закрыл глаза» на безучетное потребление.

В результате обоих нарушителей оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, правоохранители завели уголовные дела по факту получения взятки.