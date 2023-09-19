Без холодной воды останутся шесть улиц Липецка в среду 20 сентября

В Липецке отключат питьевую воду на шести улицах в среду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 20 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на шести улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18; Ново-Весовая, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б; Юношеская, 12, 14, 16, 18, 19, 23а, 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 44, 45, 47, 49, 59; Металлистов, 1, 3, 5 и в частном секторе на Юношеской. Машина с водой приедет к дому №12 на Юношеской.

Также краны пересохнут на Космонавтов, 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51 и Звездной, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 13, 13/2, 16, 16/2, 17. Воду привезут к дому №17 по улице Звездная.

Горожан предупреждают о понижение давления на центральном тепловом пункте Детская, 15 МУП «Липецктеплосеть». Кроме того, после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.