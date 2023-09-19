Артисты Большого театра выступят с оперой «Алеко» в Липецке 26 сентября

В Липецке выступят Александр Калягин, Владимир Симонов и Игорь Костолевский Фото: Архив "КП"

В следующий вторник, 26 сентября, стартует международный фестиваль «Липецкие театральные встречи». На открытие приедут солисты, хор и оркестр Большого театра.

Артисты выступят с оперой «Алеко», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также московские исполнители подарят горожанам симфонию №2 Рахманинова. Концерт начнется в семь часов вечера. Афишу и билеты можно посмотреть на сайте театра Толстого.

Фестиваль продлится до 10 октября. Кстати, в «Липецких театральных встречах» поучаствуют центр театра и кино Никиты Михалкова, театр «Et Cetera» Александра Калягина и московский театр «Геликон-опера». На сцену выйдут Александр Калягин, Владимир Симонов, Игорь Костолевский.