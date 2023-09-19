Отчимы и мачехи погибших липецких бойцов смогут получать 10 тыс доплаты к пенсии

В Липецкой области планируют расширить список жителей, которые могут получить региональные выплаты Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецкой области на комитете по социальным вопросам обсудили пенсии по потере кормильца. Собравшиеся предложили расширить список получателей региональных выплат.

На данный момент ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей получают нетрудоспособные матери и отцы погибших бойцов. Родителям эти деньги перечисляет регион. Теперь в перечень областных выплат планируют внести отчимов и мачех военнослужащих.

– Эти лица должны проживать на территории Липецкой области и получать федеральную пенсию по случаю потери кормильца, – отметили в пресс-службе облсовета. – При этом они должны были не менее пяти лет воспитывать и содержать пасынка или падчерицу, которые впоследствии погибли.

Поправки инициировал целый комитет регионального парламента. Документ рассмотрят на ближайшей сессии.