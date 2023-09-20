В Липецке сотрудники полиции и ФСБ поймали теневых банкиров с доходом в 168 млн

В Липецкой области задержали теневых банкиров Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали группу теневых банкиров. Стражи порядка поймали восьмерых сообщников – пять мужчин и три женщины. Нарушители занимались переводами и инкассацией денег без специального разрешения и регистрации.

Соучастники вели незаконную деятельность с 2020 по 2023 год. За это время они провернули операции на 1,2 миллиарда рублей в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Предварительно, сумма их незаконного дохода превысила 168 миллионов.

Финансовые махинации проходили от имени юридических и физических лиц. Фигуранты использовали счета организаций и индивидуальных предпринимателей, которых контролировали нарушители.

– В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб.

Следователи завели уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК. Правоохранители обыскали квартиры и офисы подозреваемых. Сотрудники забрали документы и вещественные доказательства.