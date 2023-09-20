Липецкие врачи прокомментировали ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19

В Липецкой области стали чаще регистрировать пациентов с коронавирусом Фото: Алина ПАЛАГИНА

На прошлой неделе в нескольких регионах России ухудшилась ситуация с COVID-19. Появился новый вариант инфекции под названием «пирола». Вирусологи прогнозируют очередную вспышку уже этой осенью. В Липецкой области за семь дней коронавирусом заразились 26 жителей. Уровень заболеваемости вырос почти на 24%. Медики и санитарные врачи прокомментировали положение в регионе.

– Преобладает штамм «Омикрон», – сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на управления здравоохранения. – Болезнь люди переносят в легкой форме. В среднем на 40 заболевших ковидом – одна госпитализация. Открытие дополнительных инфекционных стационаров не требуется.

В поликлиниках пациентов с температурой принимают в отдельных боксах. Практически все образовательные учреждения работают в штатном режиме.