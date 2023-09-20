Льготники Липецкой области должны выбрать способ получения соцуслуг до 1 октября

Льготники могут изменить способ получения социальных услуг до 1 октября Фото: Алина ПАЛАГИНА

Федеральные льготники Липецкой области должны выбрать, каким способом получать социальные услуги. Определиться нужно к концу сентября, сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.

– Право на предоставление набора социальных услуг сегодня в регионе имеют свыше 157 тысяч граждан льготной категории, – отметил управляющий областным ОСФР Евгений Павлов. – Определиться с вариантом получения мер социальной поддержки они могут до 1 октября.

Речь идет об участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий и членах их семей. Также поддержку получают липчане, которых наградили знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

На данный момент набор социальных услуг составляет 1 469 рублей. Сумму повышают каждый год. В перечень входят лекарства, медицинские изделия, продукты для лечебного питания, путевки в санаторий. Кроме того, предоставляют бесплатный проезд на пригородных поездах, электричках, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

– Получать социальные услуги можно в натуральной форме или в денежном эквиваленте, – добавили в пресс-службе ведомства. – Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей.

Льготники, которые ранее уже определились с вариантом получения, могут не подавать новое заявление. Если же липчанин передумал и хочет поменять способ, то необходимо отозвать обращение до 1 октября. Это можно сделать через Госуслуги, в отделениях СФР или МФЦ. Выбранный вариант набора соцуслуг начнет действовать с января 2024 года.

Дополнительную информацию можно узнать в интервью Центра управления регионом с руководителем ОСФР по Липецкой области Евгением Павловым.