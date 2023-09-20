Липецкие спортсмены будут получать премии до 115 тыс за победы в чемпионатах РФ

В Липецкой области поднимут стипендию юным спортсменам Фото: Алина ПАЛАГИНА

Спортсменам Липецкой области будут выплачивать премии за победы в чемпионатах РФ. Денежное поощрение планируют ввести из-за отстранения россиян от участия в первенствах мира и Европы. Законопроект одобрил комитет по науке, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

За первое место атлеты получат 115 тысяч рублей. Обладателю второго места достанется 75 тысяч, а третьего – 55 тысяч. Деньги будут вручать победителям и призерам в видах спорта и дисциплинах, которые входят в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Также в облсовете обсудили стипендии юных спортсменов и атлетов с инвалидностью. Молодые таланты получают выплаты каждый месяц в течение года.

Таким образом регион хочет мотивировать липчан на новые достижения. Теперь эти премии планируют увеличить в два раза – с полутора до трех тысяч рублей. Всего в 2024 году из областной казны планируют выделить 2,6 миллиона рублей на поощрение спортсменов.