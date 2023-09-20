Жителей Липецка зовут на коллективную уборку города 21 сентября

В Липецке пройдет экологическая акция "Чистый четверг" Фото: Архив "КП"

21 сентября в Липецке пройдет экологическая акция «Чистый четверг». Жителей города зовут на коллективную уборку. Мероприятие начнется в два часа дня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожан будут ждать на проспекте 60 лет СССР между домами № 37 и № 45; улицах Меркулова в районе домов № 18 и № 16б и Юбилейной. Также наводить порядок будут в аллее по Катукова в районе домов № 4, 8, 10, 12 и Рябиновой аллее.

Активисты почистят набережную реки Воронеж на 50 лет НЛМК и улицу Советская у дома №15а в районе Сселок – рядом с памятником погибшим ветеранам Великой отечественной войны.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно позвонить в департамент развития территории по номерам: 23-03-34, 22-13-30.