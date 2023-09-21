Сотрудники ДПС остановили такси с 200 метрами ворованного кабеля в Липецке

В Липецке парень украл кабель со склада и вызвал такси Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

19 сентября по время патрулирования сотрудники ДПС поймали с поличным вора. Инспекторы остановили такси. При осмотре багажника полицейские увидели 200 метров медного кабеля. Оказалось, что провода перевозил пассажир. Однако липчанин замешкался и не смог объяснить, где взял груз.

Стражи порядка выяснили, что 28-летний горожанин пробрался на охраняемый склад строительно-монтажной компании. База находится в одном из сел под Липецком. Нарушитель забрал электрический кабель и сбежал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Фирма оценила ущерб в 270 тысяч рублей.

Парень решил вызвать такси, чтобы спокойно доехать с «добычей» до дома. Но удача отвернулась в самый неподходящий момент. Как раз по дороге от места преступления и встретились правоохранители.

Полицейские завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК «Кража в крупном размере». Кстати, липчанина уже судили за подобное нарушение. Безработному горожанину вновь грозит до шести лет колонии.