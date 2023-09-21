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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 9:51

29-летний водитель «Шевроле» пострадал в ДТП с «Додж-Челленджером» в Липецке

Автомобилист получил травмы в аварии с иномаркой на Катукова в Липецке
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке две иномарки не поделили дорогу

В Липецке две иномарки не поделили дорогу

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 20 сентября, в Липецке на улице Катукова дорогу не поделили две иномарки. ДТП случилось вечером в половину десятого. По предварительным данным, 27-летний водитель «Додж-Челленджер» не уступил дорогу «Шевроле». Машины столкнулись.

В результате пострадал 29-летний автомобилист, который сидел за рулем второй легковушки. Горожанина с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Врачи оказали медицинскую помощь и отпустили мужчину домой.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движение 4 773 раза. Инспекторы поймали шесть пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 88 водителей.

Камеры записали 4 444 случая, когда липчане превышали скорость. Также в области зарегистрировали 26 фактов механического столкновения автомобилей – без пострадавших.