3-летний ребенок пострадал в ДТП с «Ладой» и «Фольксвагеном» в Липецке

В Липецке на Терешкова дорогу не поделили две легковушки Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 21 сентября, в Липецке на улице Терешковой произошло ДТП. Предварительно, вечером, в половину девятого, 37-летний водитель «Лады Гранты» нарушил очередность проезда. Машина столкнулась с «Фольксвагеном Поло», за рулем которого ехал 24-летний автомобилист.

Пострадал трехлетний пассажир первой легковушки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Врачи оказали ребенку медицинскую помощь и отпустили.

В этот же день в селе Косыревка на улице Ленина под колеса иномарки попала школьница. Авария случилась около шести часов вечера. 52-летняя женщина на «Пежо 3008» сбила 8-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу. Медики оказали помощь и отпустили ребенка домой.