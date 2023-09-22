Жителя Елецкого района оштрафовали на 40 тысяч за кражу 12 шин из грузовика

В Липецкой области наказали вора шин Фото: Юлия КЛЮЕВА

33-летний житель Елецкого района украл 12 шин из грузовика. Инцидент произошел в июне текущего года. В Липецкой области прямо на трассе М-4»Дон» мужчина разрезал складным ножом тент большегруза с полуприцепом.

При виде шин у нарушителя «загорелись глаза». Ельчанин взял монтировку, сломал навесной замок, который запирал створки прицепа и забрал «добычу». Ущерб составил 194 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правоохранители завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК «Кража с незаконным проникновением». Стражи порядка поймали вора. Мужчина признал вину и вернул похищенное владельцу. Суд оштрафовал жителя региона на 40 тысяч рублей.