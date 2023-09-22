Жители Липецкой области смогут оценить работу управляющей компании в приложении

Липчане смогут получить услуги ЖКХ через приложение Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жители Липецкой области смогут решать вопросы по ЖКХ через мобильное приложение. Программа «Госуслуги.дом» позволит оставлять заявки, отслеживать исполнение и получать ответы на обращения.

Также липчане смогут пожаловать в Госжилинспекцию на управляющую компанию. Кроме того, через приложение будут принимать показания счетчиков и оплату «коммуналки». В программе можно ознакомиться с информацией о капитальном ремонте и получить уведомление о собрании собственников. Авторизация проходит через учетную запись на портале «Госуслуги».

Приложение "Госуслуги.дом" Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Цифровизация в сфере жилищно-коммунальных услуг поможет повысить их качество и сберечь время липчан, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – А оценки, которые они поставят управляющим компаниям, помогут составить их объективный рейтинг.