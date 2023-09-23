Липецкие хоккеисты победили в Черноземном дерби

Фото со страницы МХК "Кристалл" в соцсетях.

Накануне, 22 сентября, МХК «Липецк» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ встречался в воронежском Боброве с местной «ЭкоНивой». Уже на 7-й минуте наши парни повели в счете – Эмиль Исмаилов умудрился огорчить соперника при игре в меньшинстве. На 11-й минуте перевес гостей закрепил Никита Шальнев. И хотя к середине матча хозяева выправили ситуацию, но еще до второго перерыва липчане восстановили статус-кво. Поочередно отличились Владимир Еникеев (31-я) и Иван Баранов (38-я). Итог – 4:2 в пользу «Липецка».

После вчерашнего игрового дня липчане занимают восьмое место с двумя очками. Лидируют – кирово-чепецкая «Олимпия» (восемь), «Рязань-ВДВ» и пензенский «Дизелист» (по пять).

Сегодня, 23 сентября, наши хоккеисты проведут повторный матч с «ЭкоНивой». Начало поединка в 17:00.