Волейбольный «Липецк» во второй раз уступил «Уралочке»

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

В Екатеринбурге продолжается первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А». Вчера, 23 сентября, местная «Уралочка» встречалась с «Липецком». Если в первом очном поединке наши девушки смогли выиграть одну партию, то накануне проиграли с трех сетах – 10:25, 14:25, 21:25.

В составе «Липецка» очки набрали – Евгения Важнова (семь), Анастасия Лабзина, Анна Сотникова (по четыре), Дарья Давыдова, Лукашкина (по два), Мария Ясницкая (одно).

В другом матче игрового дня башкирская «Уфимочка» уступила «Динамо» из Анапы – 0:3. Сегодня, 24 сентября, липецкие волейболистки проведут повторный матч с «Уфимочкой». Начало поединка в 12:00 по московскому времени.