Липецкий ЛКС стартовал в элите мини-футбола с фантастического камбэка

Фото со страницы ЛКС в VK.

Вчера, 23 сентября, в люберецком ДС «Триумф» «Газпром-Югра» (Югорск) принимал липецкий ЛКС в рамках 1-го тура мужской суперлиги по мини-футболу. К исходу 22-й минуты хозяева вели с перевесом в четыре мяча, и, казалось, что дело в шляпе. Но дебютанты турнира совершили один из самых памятных камбэков в своей истории – свели матч к ничьей. Поочередно «газовиков» огорчили Руслан Курбанов (29-я), Александр Дунец (31-я) и Олег Кручинин (34-я и 40-я). Итог - 4:4. Правда, в серии пенальти удачнее оказались хозяева – 6:5. У нас отличились - Александр Коробейников, Евгений Мурашов, Елисей Елисеев, Дунец и Кручинин. А вот Глеб Подковыров свой шанс не использовал.

Сегодня, 24 сентября, команды проведут повторный матч в Люберцах. Начало игры в 12:30.