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НовостиСпорт24 сентября 2023 18:33

Липецкий «Металлург» ушел от поражения в матче с «Амкаром»

«Сталевары» не могут победить дома на протяжении пяти встреч
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы ФК "Металлург" Липецк в VK.

Фото со страницы ФК "Металлург" Липецк в VK.

Накануне, 23 сентября, в Липецке состоялся очередной матч первенства России по футболу во второй лиге. Местный «Металлург» принимал пермский «Амкар». На 23-й минуте Алекс Раджабов вывел уральский клуб вперед. Но последнее слово оказалось за хозяевами – итоговые 1:1 «сталеварам» обеспечил Сергей Мосиян (75-я).

Таким образом, безвыигрышная серия липецкого клуба на домашней арене (с учетом Кубка) достигла пяти матчей. В последний раз «Металлург» радовал свою публику 22 июля, когда принимал «Челябинск» (1:0).

После вчерашнего игрового дня липецкий клуб занимает седьмое место с 13 очками в активе в группе «серебро». В ТОП-3 входят «Новосибирск» (23), курский «Авангард» (20) и столичная «Родина-2» (19). Теперь 1 октября липецкие футболисты сыграют дома с московским «Чертаново». Начало игры в 15:00.