65-летний житель Грязей погиб во время пожара в двухквартирном доме

В Липецкой области сгорел двухквартирный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу, 23 сентября, в Грязях Липецкой области произошел пожар. На улице Вагонная вспыхнул двухквартирный деревянный обложенный кирпичом дом. Площадь постройки составляла 120 квадратных метров. В диспетчерскую позвонили около восьми часов вечера.

На место происшествия прибыли четыре расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Погиб 65-летний местный житель. Огонь уничтожил шиферную крышу по всей площади. Также сгорела внутренняя отделка на 70 квадратах.

Погиб 65-летний житель Грязей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшее воскресенье, 24 сентября, в селе Кузьминские Отвержки на улице Школьная загорелась надворная газосиликатная постройка площадью в 49,5 квадратов. Также пламя охватило двухэтажный газосиликатный дом в 160 квадратов.

Пожар тушили пять расчетов МЧС. Также с огнем помогали бороться два добровольца. Сарай сгорел по всей площади. Пострадала внутренняя отделка дома и стеклопакеты окон.