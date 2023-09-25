Сельхозкомпании грозит до 700 тысяч штрафа за незаконную свалку под Липецком

Сельхозпредприятию в Липецкой области грозит крупный штраф за ущерб почве Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора нашли незаконную свалку. В Становлянском районе специалисты обнаружили на земле сельхозназначения отходы от птицеводства. Владельцем участка площадью около 285 гектаров оказалась агрокомпания.

Также во время проверки сельхозпредприятие не смогло предоставить план мероприятий, которые необходимо провести для восстановления плодородия. Правоохранители завели административное дело по части 2 статьи 8.7 КоАП «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель».

Эксперты взяли пробы почв и отправили в белгородскую лабораторию, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Если исследования покажут загрязнение земель, фирме грозит штраф от 400 до 700 тысяч рублей за ущерб.