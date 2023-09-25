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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:01

Сельхозкомпании грозит до 700 тысяч штрафа за незаконную свалку под Липецком

В случае загрязнения почвы фирму могут оштрафовать от 400 000 до 700 000 рублей
Алина ПАЛАГИНА
Сельхозпредприятию в Липецкой области грозит крупный штраф за ущерб почве

Сельхозпредприятию в Липецкой области грозит крупный штраф за ущерб почве

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора нашли незаконную свалку. В Становлянском районе специалисты обнаружили на земле сельхозназначения отходы от птицеводства. Владельцем участка площадью около 285 гектаров оказалась агрокомпания.

Также во время проверки сельхозпредприятие не смогло предоставить план мероприятий, которые необходимо провести для восстановления плодородия. Правоохранители завели административное дело по части 2 статьи 8.7 КоАП «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель».

Эксперты взяли пробы почв и отправили в белгородскую лабораторию, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Если исследования покажут загрязнение земель, фирме грозит штраф от 400 до 700 тысяч рублей за ущерб.