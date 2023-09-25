15-летняя школьница сбила на электросамокате 11-летнюю девочку в Липецке

В Липецкой области за трое суток в авариях пострадали четверо несовершеннолетних Фото: Алина ПАЛАГИНА

За трое суток в Липецкой области в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. В пятницу, 22 сентября, в Липецке на Елецком шоссе 40-летняя автомобилистка на «Шевроле – Лачети» сбила 11-летнего пешехода. Ребенка доставили в больницу.

На следующий день в областном центре 15-летняя школьница на электросамокате наехала на 11-летнюю девочку. Пострадавшую отправили в травмпункт. Медики оказали помощь и отпустили домой.

В воскресенье, 24 сентября, на улице Бехтеева под колеса иномарки попал 12-летний велосипедист. 25-летний водитель «Хендай Солярис» врезался в мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Юного липчанина госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В тот же день в селе Троекурово на Советской 16-летний подросток на мопеде столкнулся с «Ладой-212149». За рулем легковушки сидел 48-летний водитель. Школьника увезли в медучреждение.