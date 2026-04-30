22-летнего жителя Липецка признали виновным в нескольких преступлениях

Левобережный районный суд Липецка завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодого человека признали виновным в нескольких преступлениях. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, ему вменили разбой, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, кражу с банковского счета и мошенничество.

Судом установлено, что ночью 19 июня 2023 года подсудимый с подельниками договорился похитить случайного прохожего. Они затащили мужчину в автомобиль силой, при этом подсудимый ударил его по голове. В салоне машины жертву продолжили избивать, угрожали отрезать палец. У потерпевшего отняли телефон, разблокировали его, украли со счета 30 тысяч рублей и оформили два кредита на общую сумму 178,5 тысяч рублей.

– Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев колонии строгого режима. До момента задержания он скрывался и находился в розыске. Двум сообщникам подсудимого приговор был оглашен ранее. 19-летний фигурант, не достигший совершеннолетия на момент преступления, был приговорен к 5 годам колонии общего режима, его 22-летний приятель – к 8 годам колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе судов региона.