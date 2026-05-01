Остекление остановки в Ельце разбили выстрелом из пневматического пистолета

Пневматический пистолет у злоумышленника изъяли. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Ельце сотрудники полиции выяснили, что остекление остановки на улице Коммунаров разбили выстрелом из пневматического пистолета. Напомним, это произошло поздним вечером 25 апреля. На остановке находились четверо молодых людей – как предполагалось, подростков. Один из них отошел в сторону и выстрелил в стекло. Правоохранители установили личности участников инцидента. Оказалось, стрелявшему 19 лет. Его задержали и доставили в отдел полиции. Пистолет у злоумышленника изъяли.

– В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проведения проверки действиям молодого человека будет дана юридическая оценка. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.