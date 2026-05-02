Мошенники запугали липчанку хакерской атакой и выманили 800 тысяч рублей

Злоумышленники выдавали себя за инспекторов налоговой службы и сотрудников Центробанка. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Липецкой области на уловку телефонных мошенников попалась жительница Грязинского округа. Злоумышленники запугали ее хакерской атакой и убедили перевести на «специальный счет» около 800 тысяч рублей.

Как сообщил в пресс-службе областного УМВД России, аферисты выдавали себя за инспекторов налоговой службы и сотрудников Центробанка. Вначале они сообщили женщине о проблемах с декларацией за прошлый год, пригласили в учреждение для решения вопроса и попросили назвать код для записи в электронную очередь. Потом поступил тревожный звонок якобы о взломе аккаунта на Госуслугах, замене финансового номера, регистрации на портале «Кредитная история» и других операциях, которые потерпевшая не совершала. Напуганной женщине предложили скачать приложение для обратной связи, оформить кредит и сделать денежный перевод, чтобы аннулировать результат работы аферистов. Потерпевшая приехала в областной центр и с четырех банкоматов в разных концах города перевела по указанным реквизитам крупную сумму.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.