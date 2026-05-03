В Липецкой области тульского таксиста подозревают в краже денег у пассажиров

В Усмани сотрудники полиции задержали 37-летнего водителя такси из Тульской области. Мужчину подозревают в краже денег с банковского счета пассажиров. Его добычей стал также сотовый телефон, похищенный у женщины.

По информации пресс-службы областного УМВД России, преступление злоумышленник совершил в октябре прошлого года. Его клиентами были 50-летняя жительница Московской области с супругом, которые приехали в Усманский округ на отдых. Таксист потребовал оплатить обратную поездку сразу. Когда в дороге пассажиры уснули, он взял телефон женщины и через банковское приложение перевел на свои расчетные счета более 152 тысяч рублей. В сумочке он увидел еще один сотовый телефон, который решил похитить.

– После совершения преступления фигурант покинул Липецкую область. Оперативники задержали его в Ленинградской области. Сотовый телефон изъят. Денежные средства он успел потратить на личные нужды, – сообщили в полиции.

На период предварительного следствия фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается. Таксисту грозит до шести лет лишения свободы.