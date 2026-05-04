За кражу велосипеда жителю Липецка грозит до 5 лет лишения свободы

В полицию в Липецке обратился 41-летний местный житель. Мужчина заявил о краже велосипеда, который он оставил в подъезде многоквартирного жилого дома. Ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей. По данным областного УМВД России, велосипед украл горожанин 38 лет.

– Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель областного центра. Похищенное изъято, – сообщили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Стражи правопорядка призывают владельцев двухколесного транспорта не оставлять его без присмотра. Жителям напомнили, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучшее место для хранения велосипеда, в том числе пристегнутого.