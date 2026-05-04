Ночью и утром 4 мая над Липецкой областью сбили беспилотники

Ночью и утром 4 мая Липецкая область снова оказалась в числе атакованных беспилотниками субъектов страны. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 3 мая до 7:00 4 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона. С 7:00 до 9:00 сбили еще 39 вражеских дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областями.

Красный уровень воздушной опасности в нашем регионе объявили поздним вечером 3 мая. Реальная угроза атаки с воздуха сохранялась более 10 часов. Тревожный сигнал полностью пока не отменили – действует желтый уровень. О разрушениях и пострадавших информации в официальных каналах власти и экстренных служб к этому часу не появилось.