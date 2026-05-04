Год условно дали ельчанину за жестокое избиение соседки деревянным брусом

Суд с учетом мнения гособвинителя назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Елецком округе вынесли приговор 74-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью соседки. Напомним, молодую женщину злоумышленник избил деревянным брусом вечером 12 июля прошлого года. Потерпевшая получила не менее шести ударов. У нее диагностировали переломы ребер.

По уточненным данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, отношения соседей резко испортились после решения молодой семьи отмежевать и разделить дом на блоки. Суд с учетом мнения гособвинителя назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно. В пользу потерпевшей с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.