Красный уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области

5 мая в 10:27 в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. ВСУ вновь атакуют регион с помощью БПЛА. О красном уровне жителей каждого района оповестили сирены. Экстренные службы работают в режиме максимальной готовности.

Жителям следует укрыться в безопасных местах. При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам. О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.