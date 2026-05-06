В Липецке задержали курьера мошенников, выманивших у пенсионерки миллионы

В Липецке сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя ближнего зарубежья. Мужчина был курьером у мошенников. За такую подработку он получил 100 тысяч рублей. Жертвой аферистов стала 75-летняя липчанка. У пожилой женщины злоумышленники выманили около 15 миллионов рублей.

По данным областного УМВД России, мошенники запугали пенсионерку уголовной ответственностью за финансирование недружественных стран. По телефону женщину убедили, что беды можно избежать, если отдать все личные сбережения спецслужбам. Липчанка в страхе вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту и даже взяла в долг около 4 миллионов рублей. На все возникающие вопросы банковских сотрудников и родственников она отвечала, что деньги требуются на лечение.

По версии задержанного курьера, в марте к нему обратился знакомый и под предлогом заработка попросил забрать у пенсионерки деньги, якобы вырученные за покупку автомобиля. С этой целью курьер дважды приезжал из Воронежа в Липецк. По его словам, все деньги он передал незнакомому ему человеку в Ельце.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Курьера заключили под стражу. Стражи правопорядка устанавливают всех участников совершенного преступления. Каждому из них грозит до десяти лет колонии.