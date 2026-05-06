На трассе М-4 «Дон» липецкие полицейские задержали наркокурьеров

Злоумышленники планировали сбыть запрещенные вещества в южных регионах России через тайники. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Липецкие полицейские задержали наркокурьеров, перевозивших из Москвы около килограмма синтетических наркотиков. Автомобиль злоумышленников стражи правопорядка остановили на 461-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Оказалось, партию запрещенных веществ транзитом через наш регион намеревались провезти отец и сын. Возбуждено уголовное дело.

– Фигуранты – 59-летний мужчина и его 27-летний сын – были задержаны в середине апреля. В ходе досмотра иномарки, на которой передвигались родственники, полицейские обнаружили под нижней частью заднего сиденья свертки с метадоном и мефедроном общей массой около килограмма, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Предварительно установлено, что злоумышленники планировали сбыть запрещенные вещества в южных регионах России через тайники. Машину правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства. В суд направлены материалы для наложения на нее ареста. Полицейские устанавливают каналы поставки и сбыта «синтетики», а также сообщников обвиняемых. Наркокурьерам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.