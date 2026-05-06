В Ельце назвали 5 причин, из-за которых 9 мая всех приглашают в центр города. Здесь пройдут праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации районного центра.

В полдень в городских автобусах начнут звучать легендарные песни военных лет. Волонтеры, студенты и пассажиры споют «Смуглянку», «Катюшу» и «День Победы».

С 17:00 до 19:00 на улице Мира состоится спортивный флешмоб под названием «Рекорд Победы». Каждое отжимание, приседание или подъем гири будут расценивать как личный знак уважения. Уточняется, что в 2026 году общее число повторений – 29 585 (по числу дней с 9 мая 1945 года). Участникам предстоит выбрать любое упражнение и внести свой вклад в общий рекорд.

В 18:00 на площади Ленина выступит фитнес-команда «Ритм» – коллектив Центра молодежи. Девочки представят постановку под песню «Месяц май». Сюжет танца – о маленькой девочке, которая вывезла на себе раненых солдат.

В 18:15 здесь же молодежь и ветераны СВО будут кружиться в вальсе. Как пояснили организаторы, мотив «Последнего вальса» – как в сериале «Ландыши», снятом арт-кластером «Таврида».

В 19:00 опять же на площади Ленина состоится театрально-танцевальная постановка «Вальс Победы». Она о подвиге тех, кто пережил войну. Более 200 участников подарят зрителям яркое, эмоциональное представление.