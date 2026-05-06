В Липецкой области удовлетворили 27 исков работников пищевого комбината

Елецкий районный суд рассмотрел 27-е по счету гражданское дело к пищевому комбинату «УсАгро». Истец, как и его коллеги, требовал взыскать с предприятия долги по зарплате и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление и взыскал с ответчика в общей сложности около 190 тысяч рублей. По всем аналогичным искам, поступившим с начала этого года, решения тоже приняты в пользу работников.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, многочисленные факты невыплаты заработной платы руководство комбината объясняет отсутствием денег – предприятию предстоит процедура банкротства. В этом году в отношении юридического лица по делу о банкротстве введено наблюдение.

Уточняется также, что в декабре прошлого года руководители комбината сообщили сотрудникам, что они больше не должны выходить на работу. Однако, как установлено судом, режим простоя на предприятии официально не вводился. Поэтому время, в течение которого работник фактически числится на предприятии, но лишен возможности выполнять трудовую функцию, суд расценил как вынужденный прогул.