Патриотическую акцию «Помним… Бежим! Гордимся!» проведут в четвертый раз. Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

9 мая липецкие моржи с флагами переплывут реку Воронеж. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы областного правительства. Активисты устроят заплыв памяти в честь 81-й годовщины Великой Победы. К четвертой патриотической акции «Помним… Бежим! Гордимся!» присоединятся также беговые клубы.

В 9:40 будет дан старт для первой группы от парка Победы с остановками у памятника Танкистам и на площади Победы. В 10:15 побежит вторая группа от клуба моржей. В 11:10 на площади Героев состоятся общий сбор и возложение цветов. В 11:30 начнется совместный забег в сторону Центрального пляжа. И, наконец, в полдень состоится Заплыв памяти с флагами.