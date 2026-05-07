Утром 7 мая в Ельце и девяти районах Липецкой области объявили красный уровень

Оставаться в безопасном месте жителям следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 9 утра 7 мая в Ельце, а также Елецком, Становлянском, Долгоруковском, Измалковском, Краснинском, Данковском, Лебедянском, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

С часу ночи на территории всей области действует режим воздушной опасности. Жителей районов с красным уровнем просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Быть в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».