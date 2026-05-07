24-летний житель Липецкой области пойдет под суд за ложный донос на таксиста

Житель Липецкой области пойдет под суд за ложный донос на таксиста. Парень обвинил водителя такси в тяжком преступлении. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленник в декабре прошлого года решил поехать на работу в областной центр, воспользовавшись услугами такси. При этом, по данным надзорного ведомства, денег на оплату поездки у него не было.

Дабы скрыть этот факт, пассажир сделал вид, что по телефону просит коллег принести наличные, а потом и вовсе попытался убежать. Таксист его догнал и потребовал заплатить за проезд почти 2 тысячи рублей. Тогда обвиняемый отдал ему свой сотовый в качестве залога, пообещав забрать позже, когда оплатит оказанные услуги. Однако вечером, из мести, будучи предупрежденным полицейскими об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, молодой человек написал заявление о том, что таксист его ограбил, применив насилие.

В прокуратуре уточнили, что в соответствии с положениями УК РФ фигуранта могут даже лишить свободы до трех лет.