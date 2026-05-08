На предприятии в Липецкой области 7 мигрантов работали без разрешительных документов

Четверо иностранцев с сертификатами о знании русского языка не могут разговаривать по-русски. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Усманском округе на производственном предприятии правоохранители выявили иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность незаконно. Рейд провели полицейские при силовой поддержке спецподразделения регионального УФСБ России.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, из 18 задержанных мигрантов у 7 не было разрешительных документов на работу. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Двоих иностранцев, нарушивших законодательство повторно, оштрафовали и приняли решение выдворить с территории Российской Федерации. В отношении работодателя составили 9 протоколов за совершение административных правонарушений в сфере миграции.

Сотрудники полиции также установили, что четверо иностранцев с сертификатами о знании русского языка, истории и основ законодательства России не могут говорить по-русски. По данному факту правоохранители организовали проведение проверки.