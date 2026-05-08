В Липецке осудили мужчину и женщину за помощь иностранцам в незаконном получении ВНЖ

Подсудимых приговорили к лишению свободы условно. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 27-летней женщины. Их признали виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, фигуранты вступили в преступный сговор и за вознаграждение в 60 тысяч рублей оформили фиктивное отцовство граждан Афганистана и Индии в отношении двух несовершеннолетних дочерей женщины. На основании подложных документов иностранцы получили вид на жительство в России.

Мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом 200 тысяч рублей. Женщине дали 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком такой же продолжительности.