Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 9:46

Липчанин намеревался продать почти 45 тысяч пачек контрафактных сигарет

Мужчине придется заплатить полмиллиона рублей штрафа
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Свою вину мужчина признал.

Свою вину мужчина признал.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усманский районный суд огласил приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в приобретении в целях сбыта немаркированных табачных изделий на сумму более 5 миллионов рублей.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 44 845 пачек контрафактных сигарет злоумышленник купил у неустановленных в ходе следствия лиц. Товар мужчина перевез в Усмань. Во время разгрузки нагрянули полицейские, которые пресекли противоправные действия фигуранта. Немаркированную продукцию у него изъяли.

Свою вину мужчина признал. Ему назначили наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей в доход государства.