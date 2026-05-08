Липчанин намеревался продать почти 45 тысяч пачек контрафактных сигарет

Усманский районный суд огласил приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в приобретении в целях сбыта немаркированных табачных изделий на сумму более 5 миллионов рублей.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 44 845 пачек контрафактных сигарет злоумышленник купил у неустановленных в ходе следствия лиц. Товар мужчина перевез в Усмань. Во время разгрузки нагрянули полицейские, которые пресекли противоправные действия фигуранта. Немаркированную продукцию у него изъяли.

Свою вину мужчина признал. Ему назначили наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей в доход государства.